Авиакомпаниям пригрозили штрафами за нарушения с выдачей ваучеров

Минтранс может начать штрафовать авиакомпании за нарушения из-за невыдачи ваучеров вместо билетов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение было озвучено в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Директор департамента политики в области гражданской авиации министерства Илья Белавинцев указал на приоритетность соблюдения прав пассажиров.

По его словам, вопрос об ответственности авиакомпаний за нарушение правил будет проработан профильными ведомствами.

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