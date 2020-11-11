Авиакомпаниям пригрозили штрафами за нарушения с выдачей ваучеров
Ника Пикекатлет
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Минтранс может начать штрафовать авиакомпании за нарушения из-за невыдачи ваучеров вместо билетов. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение было озвучено в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Директор департамента политики в области гражданской авиации министерства Илья Белавинцев указал на приоритетность соблюдения прав пассажиров.
По его словам, вопрос об ответственности авиакомпаний за нарушение правил будет проработан профильными ведомствами.
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