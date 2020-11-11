Цена Brent впервые с сентября превысила $44 за баррель на торгах

Во время торгов на лондонской бирже ICE цена североморской нефтяной смеси марки Brent преодолела порог в $44 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость январского фьючерса на Brent, по данным на 00.55 по мск, поднималась на 3,82% до $44,02 за баррель.

Ранее такие показатели были зафиксированы на торгах 4 сентября 2020 года.

Кроме того, цена нефти WTI также отметила рост на 3,62% до $42,09 за баррель.

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