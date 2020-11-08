Росатом заявил о готовности строить вторую АЭС в Белоруссии
Глава Росатома Лихачев заявил, что корпорация готова участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если в республике примут такое решение. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать. Понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире», — сказал Лихачев.
Накануне в Белоруссии запустили первую атомную электростанцию. Президент республики Александр Лукашенко назвал запуск БелАЭС «историческим событием» в жизни страны.
До этого Лукашенко заявил, что стране нужна вторая АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.
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