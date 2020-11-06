Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении соглашения, чтобы избежать двойного налогообложения, об этом сообщатся на сайте Минфина.

«Шестого ноября состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов», — сказано в сообщении.

Документы подписали замминистра финансов России Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация пройдет до конца текущего года.

В настоящее время ведутся переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на зарубежные счета. Это требует корректировки соглашений с другими странами.

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