Минфин Украины предупредил о проблемах с МВФ из-за решения КС

Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил, что Международный валютный фонд (МВФ) может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты, пишет издание «Минфин».

По словам главы ведомства, такое решение может быть спровоцировано действиями Конституционного суда Украины, который отменил часть антикоррупционной реформы.

«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», — отметил Марченко.

Ранее КС признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции».

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