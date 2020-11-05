Песков оценил предложение Лукашенко о покупке месторождения нефти в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке российского месторождения нефти.

Он отметил, что российский глава поддержал эту идею. При этом Песков добавил, что конкретики в данном вопросе пока нет.

Представитель Кремля подчеркнул, что идея была предложена Минском и будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах России.

Ранее Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с предложением о покупке нефтяного месторождения на территории России.

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