Песков оценил предложение Лукашенко о покупке месторождения нефти в России
Елизавета Мележенкова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке российского месторождения нефти.
Он отметил, что российский глава поддержал эту идею. При этом Песков добавил, что конкретики в данном вопросе пока нет.
Представитель Кремля подчеркнул, что идея была предложена Минском и будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах России.
Ранее Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с предложением о покупке нефтяного месторождения на территории России.
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