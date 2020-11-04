Путин оценил предложение Лукашенко о покупке Белоруссией месторождения нефти в РФ
Ника Пикекатлет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с предложением о покупке нефтяного месторождения на территории России. Об этом сообщает БелТА.
СМИ уточняет, что стороны договорились действовать оперативно в решении вопросов в нефтегазовой сфере.
«Также президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — пишет БелТА.
По данным издания, российский президент поддержал данную идею, однако стороны решили заняться детальной проработкой вопроса в ходе следующих переговоров.
Кроме того, политики обсудили тему сотрудничества России и Белоруссии в военной сфере.
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