Путин оценил предложение Лукашенко о покупке Белоруссией месторождения нефти в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выступил с предложением о покупке нефтяного месторождения на территории России. Об этом сообщает БелТА.

СМИ уточняет, что стороны договорились действовать оперативно в решении вопросов в нефтегазовой сфере.

«Также президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — пишет БелТА.

По данным издания, российский президент поддержал данную идею, однако стороны решили заняться детальной проработкой вопроса в ходе следующих переговоров.

Кроме того, политики обсудили тему сотрудничества России и Белоруссии в военной сфере.

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