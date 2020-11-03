В России предложили усилить контроль за иностранными электронными кошельками

В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за иностранными электронными кошельками, передает ТАСС.

Инициатива обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

Авторами проекта выступили группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В отношении электронных средств платежа сейчас отсутствует обязанность резидента предоставлять отчеты налоговым органам об их использовании.

По мнению авторов инициативы, это снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме прокомментировали предстоящее заседание CAS по санкциям WADA против России

— Совфед одобрил закон о Конституционном суде в развитие поправок в Конституцию

— В ГД внесли законопроект о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги