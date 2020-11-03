В России предложили усилить контроль за иностранными электронными кошельками
В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за иностранными электронными кошельками, передает ТАСС.
Инициатива обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.
Авторами проекта выступили группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В отношении электронных средств платежа сейчас отсутствует обязанность резидента предоставлять отчеты налоговым органам об их использовании.
По мнению авторов инициативы, это снижает эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме прокомментировали предстоящее заседание CAS по санкциям WADA против России
— Совфед одобрил закон о Конституционном суде в развитие поправок в Конституцию
— В ГД внесли законопроект о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги