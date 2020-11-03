Суды арестовали имущество коррупционеров на 800 млрд рублей
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
С начала года суды арестовали имущество коррупционеров на сумму более 800 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Об этом пишет ТАСС.
«В ходе следствия в 2020 году в счет погашения ущерба уже возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 800 миллиардов рублей», — сказала Петренко.
По ее словам, возмещение ущерба обеспечено на 77%.
Как сказала Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин назначил соответствующие служебные проверки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФСБ обнародовала видео обыска в доме экс-мэра Челябинска
— Трое сотрудников Росгвардии задержаны в Омске за взятки