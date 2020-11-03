Суды арестовали имущество коррупционеров на 800 млрд рублей

С начала года суды арестовали имущество коррупционеров на сумму более 800 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе следствия в 2020 году в счет погашения ущерба уже возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 800 миллиардов рублей», — сказала Петренко.

По ее словам, возмещение ущерба обеспечено на 77%.

Как сказала Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин назначил соответствующие служебные проверки.

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