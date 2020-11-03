В столице могут появиться дополнительные меры поддержки «детям войны»

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве могут ввести новые меры социальной поддержки жителей, относящихся к категории «дети войны». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, целью документа является расширение мер социальной поддержки родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года москвичей.

Так, в случае его принятия у граждан появится право на бесплатный проезд по городу на ряде видов транспорта и преимущества при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

Кроме того, попадающие под категорию граждане при наличии показаний смогут получать бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, а также путевки на санаторно-курортное лечение. За ними будут преимущества при приеме в организации стационарного или полустационарного социального обслуживания и другие меры поддержки.

Отмечается, что депутаты Мосгордумы планируют обсудить нововведение на ближайшем пленарном заседании.