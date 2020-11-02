Российские миллиардеры потеряли $27,6 млрд

Общее состояние богатейших россиян в 2020 году сократилось на $27,6 млрд, пишет РИА «Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг рассчитывается на основе цены акций, соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. В перечень 500 богатейших людей мира входят 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,25 млрд, до 24,8 млрд. На втором месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его богатство снизилось на $456 млн, до $20,9. Третье место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние уменьшилось на $1,21 млрд, до $18,7 млрд.

На четвертом месте находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на пятом — Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), на шестом — Роман Абрамович (Evraz).

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