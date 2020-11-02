В России предложили возмещать гражданам затраты на тестирование на COVID-19

Союз потребителей Российской Федерации совместно с Международной конфедерацией обществ потребителей выступил с предложением о назначении возмещения расходов россиян на тестирование на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщают «Известия».

Данную инициативу предложили применить при затратах на услуги частных клиник. Организации предложили выделять деньги на возмещение из бюджетных средств.

СПРФ и КонфОП направили письмо с соответствующим предложением главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Глава СПРФ Петр Шелищ отметил, что граждане вынуждены делать тесты на коронавирус в платных клиниках из-за больших очередей в государственных поликлиниках, где эта услуга является бесплатной. По его мнению, для ряда людей такие траты могут стать непосильными.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 380 тысяч человек

— Врач рассказал, как долго пациент с коронавирусом опасен для людей

— В России проведено более 61 млн тестов на коронавирус