В России продажи автомобилей за 9 месяцев сократились на 13,6%
Ника Пикекатлет
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В России производство автомобилей сократилось на 25% в период с января по сентябрь. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие данные были оглашены директором департамента автомобильной промышленности Денисом Паком в рамках встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
По его словам, продажи автомобилей также сократились на 13,6% и составили 1,15 млн транспортных средств.
Пак добавил, что отрицательная динамика на авторынке фиксируется на фоне приостановки производства после введенных мер по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
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