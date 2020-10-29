Brent упала ниже $37 за баррель впервые с 29 мая

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась до $37 за баррель впервые с 29 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 16.20 по мск, стоимость декабрьских фьючерсов опускалась до $37,55 за баррель, а декабрьских — на 5,85%, до $36,82 за баррель.

Кроме того, цена нефти марки WTI снижалась, согласно данным по декабрьским фтючерсам, на 5,72% до $35,25 за баррель.

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