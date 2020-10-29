В Минтруде негативно оценили идею о начислении пенсий «по рангам»

В пресс-службе Минтруда прокомментировали проект о начислении пенсий по рангам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в министерстве заявили, что еще не получали его, однако в целом данную идею не поддерживают, поскольку пенсии в России и так дифференцированы. Поскольку их размер устанавливается исходя из величины зарплаты и страхового стажа, чем они больше, тем выше пенсия.

Там также подчеркнули, что величина пенсий в стране не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера и напомнили, что желающие увеличить размер положенных выплат россияне могут сделать это за счет добровольного пенсионного страхования.

В заключении в Минтруде добавили, что данное предложение будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что нынешняя система начисления пенсионных выплат слишком сложна и надо перейти на «ранговую» методику.