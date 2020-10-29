Путин: России не к кому идти с протянутой рукой
России «не к кому идти с протянутой рукой» за помощью, в отличие от европейских стран. Поэтому она должна придерживаться правил по сохранению здоровой экономической ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Он отметил, что в Европе есть «строгая», но «добрая тетушка», у которой всегда можно попросить помощи. По словам российского лидера, речь идет о Германии.
«Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы», — сказал Путин.
Он указал, что это также нужно, чтобы «сохранить уверенность» партнеров России, «в том числе частных инвесторов».
Глава государства добавил, что исходя из этого российские власти и будут «действовать», а также «строить свою политику в этой сфере».
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