Путин: объем ипотеки в РФ станет рекордным в 2020 году

Объем выданных ипотечных кредитов в России станет рекордным в 2020 году, превысив 3,5 трлн руб., заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Этого удалось достичь в том числе благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, отметил глава государства. Он напомнил, что данную программу продлят до 1 июля 2021 года.

Кроме того, власти намерены почти втрое увеличить в 2021 году финансирование сельской ипотеки, добавил президент.

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