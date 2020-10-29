Путин: объем ипотеки в РФ станет рекордным в 2020 году
Бернст Ю.
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Объем выданных ипотечных кредитов в России станет рекордным в 2020 году, превысив 3,5 трлн руб., заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
Этого удалось достичь в том числе благодаря запуску программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, отметил глава государства. Он напомнил, что данную программу продлят до 1 июля 2021 года.
Кроме того, власти намерены почти втрое увеличить в 2021 году финансирование сельской ипотеки, добавил президент.
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