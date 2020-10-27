В Минфине рассказали, при каких условиях РФ начнет тратить ФНБ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство будет тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) только в случае низких цен на нефть.

В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1» он уточнил, что на конец текущего года объем ФНБ составит около 12,5 трлн рублей, 8 трлн рублей из которых — это ликвидная часть.

«Фонд национального благосостояния будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», — подчеркнул Силуанов.

При этом министерство рассчитывает, что ему не придется тратить из фонда больше запланированного для поддержки российской экономики. Силуанов назвал ФНБ «копилкой», необходимой для страховки от снижения цен на нефть.

Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и тарифно-таможенной политики на 2021-2023 годы, министерство финансов России за три года направит в общей сложности около 100 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета.

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