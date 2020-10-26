Жириновский предложил расширить область применения маткапитала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить материнский капитал на семейный, а также расширить область его применения. Об этом сообщается на сайте правительства.

С соответствующим предложением он обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину в рамках встречи депутатов ГД.

«Что только мать у нас семьей занимается? Отца нету? Давайте назовем семейный капитал, а не только материнский. И больше расширить его применение — может быть, ЖКХ оплачивать, капремонт, автомобили, бытовая техника», — сказал Жириновский.

Кроме того, политик выступил с предложением увеличить размер пособия по уходу за инвалидами первой группы. По его словам, пособие на взрослого человека в размере 1200 руб. является «издевательством».

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