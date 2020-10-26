Путин поручил запретить проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину запретить плановые проверки малого бизнеса до конца следующего года, внеся в законодательство необходимые изменения. Об этом сказано в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — указано в документе.

Вместе с тем в поручении указывается, что такой запрет не распространяется на налоговый контроль, на участников бюджетного процесса, на таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.