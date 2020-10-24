Мантуров рассказал об изменениях в системе маркировки лекарств в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переводе системы маркировки лекарств в уведомительный режим работы. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что такое решение связано с возросшим спросом на препараты. Глава ведомства добавил, что так потребители смогут получать лекарства без задержек.
При этом министр подчеркнул, что существует ряд проблем в сфере работы с маркированными препаратами ввиду неполной технической готовности аптек и дистрибьюторов.
»(В ведомстве. — прим. «Газеты.Ru») решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — заключил Мантуров.
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