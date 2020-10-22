Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — объявил премьер.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и должна была продлиться до1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.

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