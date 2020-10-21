В Крыму могут ввести специальный инвестиционный режим

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в Крыму и в Севастополе прорабатывается введение специального инвестиционного режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведем проработку вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала», — сказал Хуснуллин.

Как сообщалось, продление санкций против России за присоединение Крыма поддержали шесть стран-партнеров Евросоюза. Решение о продлении ограничительных мер было принято еще в июне. Они будут действовать до 23 июня 2021 года. В России эти санкции называют «данью традиции».

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