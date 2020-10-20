США расширили санкции против «Северного потока — 2»

CША расширили санкции в отношении судов, занимающихся работой по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Cанкции будут применяться к компаниям, предоставляющим услуги, объекты или финансирование для «модернизации или установки оборудования» для судов, которые будут работать на Nord Stream 2», — говорится в сообщении.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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