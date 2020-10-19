ВЦИОМ: 60% россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее
Екатерина Зайцева
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему социального самочувствия россиян по итогам сентября 2020 года.
Выяснилось, что 60% россиян оценивают материальное положение своей семьи как среднее. О хорошем материальном положении заявили 15% опрошенных, а о плохом — 24%.
Кроме того, 46% респондентов рассказали, что их полностью устраивает их жизнь, еще 30% признались, что отчасти удовлетворены жизнью, а отчасти нет. Полностью недовольны своей жизнью оказались 23% россиян.
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