Силуанов рассказал о новых правилах страхования вкладов

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о новых правилах в системе страхования вкладов. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Глава ведомства отметил, что лимит страхового возмещения вкладов в банках в некоторых случаях был увеличен с 1,4 млн руб. до 10 млн рублей. По его словам, такое нововведение касается вопросов продажи жилья или получения наследства.

«Или решение суда – деньги поступают на счет гражданина, также подлежат непосредственно гарантированию со стороны государства», — добавил Силуанов.

Он также предупредил, что данная гарантия действует в течение ограниченного времени, а именно три месяца.

Кроме того, министр подчеркнул, что российская банковская система находится в устойчивом состоянии. Он добавил, что ЦБ осуществляет тщательный контроль за кредитными организациями, у которых на данный момент все реже отзываются лицензии.

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