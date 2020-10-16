Центробанк проведет проверку «Яндекса» и «Тинькофф банка»

Центральный банк России проверит несостоявшуюся сделку по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что все необычные сделки подлежат аналогичным проверкам.

Он заключил, что если признаки инсайдерской торговли или подозрительных операций будут обнаружены, то ЦБ сообщит об этом после окончания расследований.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» и «Яндекс» не смогли договориться по сделке о продаже банка и завершили переговоры.

До этого сообщалось, что «Яндекс» проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки должен составить около $5,48 млрд. После этих известий акции «Яндекса» стали расти в цене и днем 23 сентября обновили исторический максимум: цена бумаг увеличилась на 12,16% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 5 тыс. 496 руб. за акцию на торгах Московской биржи.

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