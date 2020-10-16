Минтруд ожидает снижения числа безработных к концу 2020 года

Минтруд России поделился прогнозами по снижению числа безработных граждан к концу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, значительного скачка данного показателя не ожидается.

Так, ведомство прогнозирует, что по итогам текущего года число безработных сократится до 3 млн человек.

«Среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре - 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года - 3 млн человек», — уточняет Минтруд.

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