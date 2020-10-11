Джонсон и Меркель провели переговоры о торговле ЕС и Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на сайте правительства.

Британский политик рассказал о готовности Лондона к возвращению торговых отношений с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организации.

По его словам, Британия согласна на такой исход, если переговоры с Брюсселем о свободной торговле завершатся провалом.

Джонсон также отметил желание прийти к договоренностям с Европой и указал на необходимость урегулирования «существенных противоречий, в особенности в сфере рыболовства, а также в вопросе о единых правилах игры».

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