Премьер-министры РФ и Азербайджана обсудили торговое сотрудничество и Карабах
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым по сотрудничеству стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе разговора стороны обсудили вопросы торгово-экономического, а также гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, Мишустин и Асадов затронули тему реализации крупных совместных проектов в других сферах.
Российский премьер также указал на важность стабилизации ситуации на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе, в частности прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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