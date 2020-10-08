Премьер-министры РФ и Азербайджана обсудили торговое сотрудничество и Карабах

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Али Асадовым по сотрудничеству стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора стороны обсудили вопросы торгово-экономического, а также гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Мишустин и Асадов затронули тему реализации крупных совместных проектов в других сферах.

Российский премьер также указал на важность стабилизации ситуации на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе, в частности прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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