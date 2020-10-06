Трамп не будет общаться с демократами по вопросам стимулирования экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает обсуждение вопросов стимулирования экономики с представителями Демократической партии. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, предложение сенатора Нэнси Пелоси по выделению $2,4 трлн связаны с попыткой помощи демократическим штатам, в которых зафиксирован высокий уровень преступности, а не с целью предоставления поддержки на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

«Мы сделали очень щедрое предложение в $1,6 трлн, и, как обычно, она не ведет переговоры в добросовестной манере. Я отказываюсь от их требований и смотрю в будущее страны», — написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что переговоры прекращаются до результатов президентских выборов. В случае своей победы он намерен провести свой пакет стимулирующих американскую экономику мер.

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