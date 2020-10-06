Путин заявил об актуальности строительства моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы заявил, что вопрос строительства моста на Сахалин остается актуальным, передает ТАСС.

По словам главы государства, мост на остров важен и нужен, а вопрос его строительства не снят с повестки дня.

Глава государства отметил, что этот проект очень затратный. Большой бюджет потребуется на развитие дорожной сети на севере Хабаровского края, где целесообразно возвести мост.

«Но мост на Сахалин, конечно, России нужен», — подчеркнул президент.

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