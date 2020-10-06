Путин поручил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости», — сказал глава государства в ходе встречи с лидерами фракций ГД.

Он добавил, что в этом вопросе «еще есть над чем поработать».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал, что по итогам встречи Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство сократит расходы на научные исследования и разработки

— Путин отчитал кабмин за неисполнение поручения по гармонизации законов в образовании

— Малообеспеченным семьям выделят около 200 млрд рублей на детские выплаты