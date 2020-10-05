РБК: банкир Ананьев заподозрен в даче взяток чиновникам ПФР

Елизавета Мележенкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей нескольких департаментов Пенсионного фонда России, сотрудников двух крупных IТ-компаний и бизнесмена Алексея Ананьева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как уточняется, дело заведено по факту дачи и получения взяток.

Следствие полагает, что в 2015 году ряд работников ПФР обратились к бенефициарам IT-компаний с предложением регулярно предоставлять им служебную информацию о предстоящих госзакупках, помогать выигрывать торги и заключать госконтракты на платной основе.

Сделка состоялась, затем в преступную схему вовлекли глав департаментов информационной безопасности ПФР.

Спустя год поддержавшую преступную схему компанию купил Алексей Ананьев. По мнению следствия, именно он возглавил организованную группу и продолжил давать взятки госслужащим.

Ранее Алексей Ананьев уже был обвинен в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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