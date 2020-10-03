В Банке России сравнили валютный рынок Forex с казино

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что торги на валютном рынке Forex больше подходят тем, кто ищет адреналин, как в казино, сообщает ТАСС.

«Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше», — сказал Швецов.

Он добавил, что не выступает против большого количества рекламы Forex-дилеров об обучении торгам на площадке, так как данный рынок работает «весьма любопытно».

Закон о регулировании рынка Forex в РФ был принят в 2015 году, а с 2019 года форекс-брокеры с лицензией Банка России обязаны быть участниками отраслевых саморегулируемых организаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

— Задержан организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex