Эксперт РАН заявил о новых «Северных потоках»

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен, а в будущем у него могут появиться несколько новых веток. Об этом он сообщает РИА «Новости».

По его мнению, к 2050 году по новым частям газопровода в Европу будет поставляться водород.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», — отметил Белов.

Он подчеркнул, что уже сейчас есть возможность подмешивать более экологичный водород в поставляемый из России газ.

Эксперт также добавил, что европейские государства не способны сами обеспечить себя водородом.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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