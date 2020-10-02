Туриндустрия потеряла 1,5 триллиона рублей из-за коронавируса

Российская туристическая отрасль потеряла 1,5 триллиона рублей из-за коронавируса, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Потери туриндустрии на сегодняшний день оцениваются в 1,5 триллиона рублей», — сказал Игнатьев.

Он уточнил, что эти потери распространяются на гостиничный и ресторанный секторы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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