Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за следов COVID-19

Китай начал ограничивать импорт российской рыбной продукции из-за обнаружения на ней следов коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что ведомство за последнее время получило от Китая несколько официальных уведомлений о нахождении следов COVID-19 на упаковке продукции из России.

Предварительная проверка не обнаружила инфекции, но после поступления рыбы на склад в КНР несколько грузчиков заразились коронавирусом.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что ограничения на этой почве введены уже в отношении четырех российских компаний.

В свою очередь, замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что за такими действиями КНР могут стоять коммерческие интересы и попытка добиться снижения цен на российскую продукцию.

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