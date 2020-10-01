Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за следов COVID-19
Китай начал ограничивать импорт российской рыбной продукции из-за обнаружения на ней следов коронавируса. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что ведомство за последнее время получило от Китая несколько официальных уведомлений о нахождении следов COVID-19 на упаковке продукции из России.
Предварительная проверка не обнаружила инфекции, но после поступления рыбы на склад в КНР несколько грузчиков заразились коронавирусом.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что ограничения на этой почве введены уже в отношении четырех российских компаний.
В свою очередь, замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников считает, что за такими действиями КНР могут стоять коммерческие интересы и попытка добиться снижения цен на российскую продукцию.
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