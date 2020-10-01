В РФ усилят контроль за выигрышами в казино

Контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей в казино и залах игровых автоматов будет усилен. Соответствующий закон пописал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что казино теперь будут обязаны указывать в чеках фамилию, имя, отечество клиента, а также серию и номер паспорта или ИНН. Это необходимо для корректного определения соответствующей налоговой базы, следует из документа.

Как считают разработчики закона, данная мера позволит налоговым органам идентифицировать клиентов казино и залов игровых автоматов.

Закон начнет действовать через десять дней после публикации.

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