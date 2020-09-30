Силуанов назвал условие отмены накопительной части пенсии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отменить накопительную часть пенсий можно только после создания системы добровольных пенсионных накоплений, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что отмена накопительных частей выплат на данный момент является преждевременной мерой.

По словам Силуанова, у граждан должны быть возможности, чтобы откладывать средства на пенсионные выплаты и по выходу на пенсию не иметь значительного снижения доходов.

Министр призвал сначала создать в стране систему добровольных накоплений, а затем вернуться к обсуждению столь «радикальных» действий.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением отменить накопительную часть пенсии.