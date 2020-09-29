Керченская паромная переправа прекратила работу. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оператора переправы «АнРуссТранс».

«28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», – рассказали в компании.

Там отметили, что после открытия автомобильной части Крымского моста основным направлением переправы стала транспортировка ж/д вагонов, однако спрос на морское сообщение упал после открытия железнодорожной части Крымского моста в декабре 2019 года.

Кроме того, была остановлена работа морского порта и уволены все специалисты.

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