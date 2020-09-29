Помпео перечислил цели политики Трампа в Европе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель политики американского лидера Дональда Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее независимости от России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Он отметил, что растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением и с энергетической диверсификацией Европы.

По мнению Помпео, зависимость европейских стран от российской энергии небезопасна. Он пояснил, что американскую позицию по данному вопросу можно отследить в противодействии США проекту «Северный поток — 2».

Об этом американский госсекретарь заявил в ходе своего двухнедельного визита в Грецию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский назвал «Северный поток - 2» угрозой единству Европы