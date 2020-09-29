Помпео перечислил цели политики Трампа в Европе
Елизавета Мележенкова
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель политики американского лидера Дональда Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее независимости от России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Он отметил, что растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением и с энергетической диверсификацией Европы.
По мнению Помпео, зависимость европейских стран от российской энергии небезопасна. Он пояснил, что американскую позицию по данному вопросу можно отследить в противодействии США проекту «Северный поток — 2».
Об этом американский госсекретарь заявил в ходе своего двухнедельного визита в Грецию.
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