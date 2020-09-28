Подсолнечное масло с августа подорожало на 20%

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России с августа текущего года повысились на 35% и 22%, до 30–34 тыс. и 71 тыс. рублей за тонну соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики утверждают, что это связано с падением рубля, активной торговлей на мировых рынках растительных масел и негативными прогнозами нового урожая подсолнечника.

По мнению экспертов, цены на российское масло в мире резко растут, в связи с этим крупные импортеры могут выбрать других поставщиков. Так, ряд специалистов считают, что цены достигли максимума и «начинается откат», но на рынке рассчитывают на продолжение роста.

Средняя стоимость подсолнечника к 25 сентября выросла на 1,67 тыс. рубля, до 30,34 тыс. рубля за тонну неделя к неделе. Подсолнечное масло в среднем в цене достигло 71 тыс. рубля, что стало рекордным показателем с февраля 2016 года (59 тыс. рублей за тонну). С августа текущего года подсолнечник в России увеличился в стоимости на 35%, масло — на 20%.

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