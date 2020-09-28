Финансирование льготной ипотеки может возрасти в 2,5 раза в 2021 году

Российское правительство планирует профинансировать льготную ипотеку в 2021 году. Об этом сообщают «Известия».

Так, ожидается, что кабмин выделит около 12 млрд руб., чтобы снизить ставку по ипотеке до 8%.

Издание уточняет, что данная сумма превышает ту, которая была заложена в июньской версии плана. СМИ добавляет, что при этом с урезаниями на 6,8 млрд руб. столкнулись ипотечные программы «Дальневосточная», «Сельская» и «Семейная».

Министерство финансов России отметило, что внесенные корректировки в распределение госбюджета были сделаны для его сбалансированности.

Кроме того, в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина заявили, что окончательного решение о продлении ставки льготной ипотеки в 6,5% не принято.

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