NYT узнала, что Трамп 10 лет не платил налоги

Президент США Дональд Трамп уклонялся от уплаты подоходного налога в течение 10 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

Так, СМИ приводит данные о налогах главы Белого дома за последние 20 лет. В них, по словам издания, также содержится информация о «сотнях» компаний, которые входят в состав его «бизнес-империи».

При этом газета подчеркивает, что ей удалось получить данные по уплате налогов за первые годы президентства Трампа, однако NYT не получила информацию за 2018 и 2019 годы. Согласно публикации издания, американский лидер заплатил в 2016 и в 2017 году заплатил всего $750 в каждый год.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет – в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — пишет New York Times.

При этом юрист компании Trump Organization Алан Гартен назвал представленные факты «неточными».

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