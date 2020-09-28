Кабмин утвердил нацпрограмму по развитию Дальнего Востока до 2035 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, ожидается, что данная программа реализуется до 2035 года в три этапа сроками по четыре — пять лет.
В пресс-службе кабмина рассказали агентству, что проект нацелен на ускоренное экономическое развитие региона, улучшение демографических показателей, а также улучшение качества жизни людей в ДФО и остановка оттока мигрантов.
Согласно пунктам нацпрограммы, планируется создание около полумиллиона рабочих мест, а также обеспечение авиационной доступности и подключения к интернету во всех удаленных точках региона.
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