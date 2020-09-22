Греф выступил за снижение налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф выступил за снижение числа налогов в России, а также за дальнейшее сокращение их ставок, сообщает ТАСС.

«Наше конкурентное преимущество — относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые должно идти государство — это повышать налоги. Тогда не будет экономического роста», — заявил Греф.

По его словам, предпочтительнее на данном этапе сокращать расходы бюджета или даже наращивать заимствования, но никак не увеличивать ставки.

Он добавил, что Россия нуждается также в сокращении налогового администрирования.

Ранее Минфин России подготовил проект поправок в Налоговой кодекс, согласно которому в России с 2021 года ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20%.

Также ведомство предложило повысить налог на добычу ряда удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза.

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