Пабы Ирландии открываются впервые за полгода
Полина Рутковская
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Пабы Ирландии возобновляют работу спустя полгода после введения ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщает RTE.
Запрет на работу пабов в настоящее время сохраняется лишь в Дублине, указано в сообщении. При этом для заведений за пределами столицы действуют строгие правила. В частности, в пабах запрещено подавать еду и размещать посетителей за барной стойкой, отмечает издание.
Кроме того, действуют ограничения по количеству клиентов в каждом помещении, обязательные меры социального дистанцирования и усиленные режимы уборки.
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