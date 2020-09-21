Пабы Ирландии открываются впервые за полгода

Пабы Ирландии возобновляют работу спустя полгода после введения ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщает RTE.

Запрет на работу пабов в настоящее время сохраняется лишь в Дублине, указано в сообщении. При этом для заведений за пределами столицы действуют строгие правила. В частности, в пабах запрещено подавать еду и размещать посетителей за барной стойкой, отмечает издание.

Кроме того, действуют ограничения по количеству клиентов в каждом помещении, обязательные меры социального дистанцирования и усиленные режимы уборки.

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