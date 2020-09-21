Боррель объяснил, почему ЕС не согласовал санкции против Минска

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, почему главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии в ходе заседания совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, это произошло из-за позиции Кипра, который не участвует в консенсусе.

Боррель пояснил, что Кипр не против санкций против официальных лиц Белоруссии, но считает, что ограничения нужны и против Турции из-за ее действий в Средиземном море.

«Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия», — отметил глава дипломатии.

Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать список белорусских лиц для введения персональных санкций.

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