Боррель объяснил, почему ЕС не согласовал санкции против Минска
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, почему главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии в ходе заседания совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, это произошло из-за позиции Кипра, который не участвует в консенсусе.
Боррель пояснил, что Кипр не против санкций против официальных лиц Белоруссии, но считает, что ограничения нужны и против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
«Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия», — отметил глава дипломатии.
Ранее стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать список белорусских лиц для введения персональных санкций.
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