В Госдуме одобрили повышение акциза на табак и электронные сигареты

Бюджетный комитет Государственно думы одобрил поправку о повышении акциза на табак и электронные сигареты на 20%, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с поправкой, в 2021 году акцизы на табачную продукцию будут проиндексированы на 20%, в 2022-2023 годах – на уровень инфляции, заявил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

Таким образом, ставка акциза на сигареты в следующем году составит 2359 рублей на тысячу штук, на электронные сигареты – 60 рублей за штуку, указано в сообщении.

Замглавы Минфина также отметил, что власти осознают риск роста нелегального оборота продукции и прорабатывают меры по борьбе с ним.

Госдума рассмотрит законопроект 23 сентября.

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